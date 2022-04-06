إنفانتينو يطالب إيطاليا بتكريم خاص للاعب الراحل باولو روسي

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طالب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السلطات الإيطالية بتكريم إرث اللاعب الراحل باولو روسي، بإطلاق اسمه على الملعب الأولمبي في روما .وسجل روسي ستة أهداف ليتوج بجائزتي الحذاء الذهبي والكرة الذهبية إثر فوز المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم 1982 وقد توج في العام نفسه بجائزة "الكرة الذهبية"، ليكون اللاعب الوحيد الذي يتوج بالألقاب الأربعة خلال عام واحد.وخلال تلك النسخة من كأس العالم، قاد روسي المنتخب الإيطالي للتأهل إلى الأدوار الإقصائية حيث سجل ثلاثية في المباراة التي انتهت بالفوز على المنتخب البرازيلي (3-2) في دور المجموعات، وقد كان المنتخب البرازيلي يضم حينذاك أساطير من بينهم سوكراتيس وزيكو.ولا يزال روسي يقاسم روبرتو باجيو وكريستيان فيري صدارة هدافي المنتخب الإيطالي في بطولات كأس العالم برصيد تسعة أهداف لكل منهم.وقال إنفانتينو خلال فعالية إحياء ذكرى أرتيميو فرانكي الرئيس الاسبق للاتحاد الإيطالي: "ماذا ننتظر لإطلاق اسم باولو روسي على الملعب الأولمبي؟ لا يوجد إيطالي آخر قدم للعبة أكثر مما قدمه روسي".وأضاف: "لذلك، أقول هذا لكل المسؤولين هنا. أرجوكم ساعدونا، أعتقد أن باولو يستحقها".وتوفي روسي، المهاجم السابق لفيتشينزا ويوفنتوس، في عام 2020 عن عمر 64 عاما.