تناول كميات هامة من السكريات خلال السحور يمكن أن يؤدي الى أوجاع في الرأس خلال فترة الصيام (أستاذة في التغذية)

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حذرت الأستاذة في التغذية ليلى علوان اليوم الاربعاء من تناول كميات هامة من السكريات خلال فترة السحور لأنها تتسب في ارتفاع نسبة السكر في الدم ثم انخفاضها بدرجة ملحوظة بعد مضي ساعتين على الأقل مسببة أوجاعا في الرأس خلال فترة الصياموأضافت ليلى علوان في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن أوجاع الرأس خلال فترة الصيام لها أسباب أخرى منها بالخصوص الإدمان على التدخين والمنبهات ولكن كل هذه الأعراض تتلاشى حسب تقديرها بعد مضي 5 أيام على الأقل من الصيام داعية الى ضرورة الإعتدال في تناول السكريات حتى يتم تلافي أعراض أوجاع الرأس بصفة كليةودعت علوان من جهة أخرى الى توزيع تناول المأكولات المدرة للطاقة على ثلاث فترات زمنية بعد الإفطار حتى لا يتم اجهاد المعدة موصية بضرورة الفصل بفترة زمنية قصيرة من الراحة عند تناول الأطعمة وذلك تجنبا لاجهاد القلب والكبد والمخكما شددت على عدم الإكثار من تناول التمر (حبة أو اثنتين) عند الإفطار ثم شرب كمية صغيرة من الحليب حتى تساهم في حماية المعدة والانتظار قليلا ثم البدء بتناول الحساء ويأخذ المفطر بعد ذلك فترة راحة ب5 دقائق ويتناول السلطة وبذلك يكون قد تحصل على الفيتامينات والطاقةو أوصت أستاذة التغذية بتجنب تناول الدهنيات وعدم الإكثار من تناول النشويات مع الاكتفاء بكميات قليلة من السكريات خلال السهرة داعية الى الحركةوعن أسباب النعاس الذي يشعر به الصائم بعد الإفطاره أبرزت علوان أنه يعود للتعب ونقص كميات الأكسجين التي تصل الى المخ بسبب ضخ القلب لكميات هامة من الدم الى المعدة بسبب العادات الغذائية السيئة على غرار الأكل بسرعة وتناول الكثير من الدهنيات.