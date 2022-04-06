ضبط بضاعة مهربة بمدنين ومارث قيمتها الجملية 182 ألف دينار

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Publié le Mercredi 06 Avril 2022 - 14:31 قراءة: 0 د, 40 ث
      
ضبطت دوريات تابعة للحرس الوطني بمدنين ومارث (جنوب شرق)، أمس الثلاثاء، سيارتين وشاحنة محملة بكميات من البضاعة المهربة والمتمثلة في علب سجائر ومادة "المعسل"، حيث قدرت قيمتها الجملية بـ 182 ألف دينار، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم الحرس على صفحته على موقع "فيسبوك".

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وأفاد ذات المصدر، في هذا الخصوص، بأن دورية تابعة لفرقة الحدود البرية بمارث ضبطت سيارة محملة بكميات من علب السجائر الأجنبية والمعسل. وقدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بحوالي 56 الف دينار.

وفي منطقة جلال ببنقردان، تمكنت حضيرة تابعة لفوج التدخل للحرس الوطني بمدنين من ضبط شاحنة (تحمل لوحات منجمية لا تخصها) محملة بـ30 الف علبة سجائر اجنبية. وقدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بـ 105 آلاف دينار.
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وضبطت دورية تابعة لمركز حرس مرور مدنين سيارة محملة بـ 100 كغ من مادة المعسل. وقدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز ب20800 دينار.


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