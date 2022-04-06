سيدي بوزيد: ارتفاع تقديرات إنتاج الغلال الصيفية ذات النوى بحوالي 12 فاصل 2 بالمائة

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من المنتظر ان يشهد إنتاج الغلال الصيفية لموسم 2021-2022 بولاية سيدي بوزيد، ارتفاعا بحوالي 12 فاصل 2 بالمائة، ليصل إلى 58581 طنا مقابل 55884 طنا خلال الموسم الفارط، حسب ما ذكره رئيس مصلحة بدائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية، بوزيد مراد المبروكي.وبيّن المبروكي، في تصريح لـ(وات)، أن الإنتاج يتوزع على المشمش البدري بـ1168 طنا، والمشمش الفصلي بـ1507 أطنان، واللوز الأخضر 47500 طن، والعوينة 1354 طنا، والخوخ البدري 17052 طنا، والخوخ الفصلي 1747 طنـا منها 300 طن ستكون متوفرة خلال شهر رمضان الحالي، إلى جانب النكتارين بـ1285 طنا.وأشار ذات المصدر، الى انه سينطلق خلال النصف الثاني من شهر رمضان، موسم جني الخوخ البدري، الذي ينتشر خاصة بمعتمدية الرقاب.