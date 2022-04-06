"الهايكا" تدعو مكاتب القنوات الأجنبية في تونس إلى احترام قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها

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دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، كافة الصحفيين العاملين بمكاتب القنوات الأجنبية بتونس، إلى الحرص على احترام قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها، والمساهمة في تكريس مناخ التنوّع والتعددية والسلم الاجتماعي.وأوردت "الهايكا" في بيان لها اليوم الاربعاء، أنها لاحظت انخراط بعض هذه القنوات التي لها مكاتب معتمدة في تونس، والموجهة إلى الجمهور التونسي، في الصراعات السياسية الداخلية، إلى درجة أن بعضها تحوّل إلى بوق دعاية لهذا التيار السياسي أو ذاك.وأكدت تمسّكها بضرورة عدم توظيف مكسب حريّة التعبير والصحافة، الذي ميّز التجربة التونسية، للتدخل في الشأن الوطني واستغلال منابرها خدمة لفائدة طرف سياسي دون آخر، حتى لا تتحوّل هذه القنوات إلى أدوات لتنفيذ أجندات سياسية في المنطقة.كما نبهت إلى ضرورة الالتزام بمبادئ حريّة التعبير وقواعدها، ومن أهمها التوازن والموضوعية في نقل الأخبار ومعالجتها حسب المعايير المهنية والأخلاقية، مجددة التأكيد على أن حريّة التعبير هي خيار وطني لا رجعة فيه، ومن أهم قواعدها التدفّق الحر للمعلومات.وجددت الهيئة التعبير عن موقفها الراسخ، المتمثل في أن وجود مكاتب لقنوات أجنبية في تونس يعد ظاهرة إيجابية ودعما لتنوّع المشهد وتعدّده.