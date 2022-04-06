ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 0,8 بالمائة خلال شهر مارس 2022 مقارنة بشهر فيفري 2022

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شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0,8 بالمائة خلال شهر مارس 2022 بعد الارتفاع بنسبة 0,3 بالمائة في شهر فيفري و0,7 بالمائة في جانفي 2022ويعزى هذا التطور بالأساس وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,1 بالمائة وأسعار المشروبات الكحولية والــتــبـــغ بنسبة 1,4 بالمائة وأسعار الملابس والأحـــذيـــة بنسبة 1,3 بالمائة وكذلك أسعار النقل بنسبة 1 بالمائة .كما سجل مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1,1 بالمائة مقارنة بالشهر المنقضي. ويعود ذلك بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار الماء المعدني والمشروبات الغازية بنسبة 2,7 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 2,3 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 2,2 بالمائة وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 1,3بالمائة .وارتفعت أيضا أسعار الملاس والأحذية بنسبة 1,3 بالمائة خلال هذا الشهر، حيث زادت أسعار الملابس بنسبة 1,4 بالمائة وأسعار مكملات اللباس المختلفة بنسبة 1,4 بالمائة وأسعار الأقمشة بنسبة 1,3 بالمائة وأسعار الأحذية بنسبة 1,2 بالمائةكما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1 بالمائة ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار مصاريف استعمال السيارات بنسبة 1,8 بالمائة نتيجة التعديل الأخير في أسعار المحروقات.