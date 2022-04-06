وزارة الخارجية ..الجرندي يتصل هاتفيا بنظيره التركي ويستدعى سفير تركيا للتعبير عن "رفض تصريح الرئيس التركي حول الوضع في تونس "

افادت وزارة الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي،اجرى أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، كما قام باستدعاء السفير التركي بتونس إلى مقر الوزارة ، للتعبير عن "رفض تونس تصريح الرئيس التركي حول الوضع في تونس واعتباره تدخلا في الشأن التونسي"
وأوردت وزارة الخارجية في بلاغ اصدرته ليلة امس نقلا عن تغريدة تويتر لوزير الخارجية أن علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه، وأن بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي.
وكانت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، أعربت في بيان أمس الثلاثاء،عن بالغ استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، بخصوص تونس مشددة على ان هذا التصريح يعد " تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي ، يتعارض تماما مع الروابط الأخويّة التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول".
يشار الى ان بيانا صحفيا صدر عن الرئيس التركي يعبر عن "الأسف لحل مجلس نواب الشعب الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 مارس الماضي، ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة".
وأوردت وزارة الخارجية في بلاغ اصدرته ليلة امس نقلا عن تغريدة تويتر لوزير الخارجية أن علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه، وأن بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي.
وكانت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، أعربت في بيان أمس الثلاثاء،عن بالغ استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، بخصوص تونس مشددة على ان هذا التصريح يعد " تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي ، يتعارض تماما مع الروابط الأخويّة التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول".
يشار الى ان بيانا صحفيا صدر عن الرئيس التركي يعبر عن "الأسف لحل مجلس نواب الشعب الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 مارس الماضي، ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة".
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