بطولة مراكش للتنس - مالك الجزيري يتاهل الى الدور ثمن النهائي

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تاهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 329 عالميا الى الدور ثمن النهائي لبطولة مراكش المغربية المصنفة بفوزه يوم الثلاثاء على التشيكي جيري فيسيلي المصنف 69 عالميا بالانسحاب.وفاز فيسيلي بالمجموعة الاولى 7-6 لكن الجزيري عدل النتيجة بعد ان كسب المجموعة الثانية 6-3. وفي المجموعة الثالثة، تقدم مالك الجزيري 2-صفر قبل ان ينسحب فيسيلي لاسباب صحية.وسيواجه الجزيري في الدور ثمن النهائي الصربي لاسلو دجيري المصنف 55 عالميا الذي تاهل في الدور الاول على حساب التشيكي جيري ليشيكا المصنف 98 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-4 و6-4).