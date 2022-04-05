افتتاح وحدتي الأطفال والكهول مرضى السرطان ومستشفى النهار بمعهد صالح عزيز في العاصمة بعد إعادة تهيئتهما

. ..

. .

دشنت جمعية روتاري قرطاج الأفق تحت إشراف وزارة الصحة، الثلاثاء، وحدتي الأطفال والكهول مرضى السرطان ومستشفى النهار في معهد صالح عزيز بالعاصمة، وذلك بعد انتهاء أشغال إعادة التهيئة التي بادرت بها الجمعية.وأفادت رئيسة جمعية روتاري قرطاج الأفق ليلى مرساوي في تصريح إعلامي، بأن الجمعية ساهمت من خلال هذه الأشغال التي بلغت قيمتها قرابة 100 مليون دينار، في تركيز نوافذ جديدة في الطابقين الأول والثاني للمستشفى وطلاء الجدران بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتزيين وحدة الأطفال مرضى السرطان بهدف تمكين المرضى من الإقامة في ظروف طيبة.وبينت أن أغلب اللوحات المرسومة التي زينت البهو هي من توقيع الأطفال المقيمين في هذه الوحدة، مشيرة إلى أن الجمعية ستعمل على إنجاز أشغال مماثلة لهذه المبادرة في عدد من المستشفيات العمومية .من جهته، نوه وزير الصحة علي مرابط، بهذه المبادرة التي من شأنها أن تضمن الراحة النفسية والجسدية للمقيمين والمقيمات وتجعل المؤسسات الاستشفائية العمومية كغيرها من المؤسسات الخاصة على مستوى الخدمات، لافتا في نفس الوقت إلى ما تزخر المستشفيات العمومية بالكفاءات المهنية والعلمية.وأكدت الأستاذة الاستشفائية المساعدة في قسم طب الأورام بمعهد صالح عزيز، فريال لطيف، أن المعهد يوفر قرابة 80 جرعة من علاج الكيمياوي للمرضى في مستشفى النهار بمعهد صالح عزيز، مبينة أن طاقة استيعاب قسم الأطفال تبلغ 10 أشخاص فيما يأوي قسم الكهول 28 مريضا.