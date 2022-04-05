الحرس الديواني بصفاقس تحبط تهريب ملابس جاهزة بقيمة 3ر2 مليون دينار داخل صهريج لنقل الاسمنت

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عثرت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة التابعة لولاية صفاقس، داخل صهريج شاحنة مخصص لنقل الاسمنت على زهاء 38 الف قطعة من الملابس الجاهزة فاقت قيمتها الجملية 3ر2 مليون دينار.وبينت الادارة العامة للديوانة في بلاغ اصدرته الثلاثاء ، ان فرقة الحرس الديواني بالصخيرة ، قامت بعد توفر معلومة تتعلق بتعمّد أحد الأشخاص تهريب بضائع على متن شاحنة صهريج لنقل الاسمنت تحمل ترقيما أجنبيا نصب كمين على مستوى الطريق السيارة رقم1.واضافت انه تبين بعد تمرير الشاحنة على جهاز الكشف بالاشعة بميناء صفاقس وجود كمية كبيرة من الأجسام المشبوهة والتي تبين لاحقا انها قبعات وأحذية رياضية وملابس مختلفة.ولاحظت ان النيابة العمومية أذنت بتسخير مختص في الحدادة قصد فتح الصهريج وحجز البضاعة ووسيلة النقل وتحرير محضر حجز في الغرض، كما عهدت النيابة العمومية لوحدات الحرس الديواني باستكمال الأبحاث.