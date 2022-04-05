المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة يجدد انشغاله تجاه تفاقم الصعوبات التي تعترض المنظومات الانتاجية

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جدد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري انشغاله الشديد تجاه الصعوبات المتفاقمة التي تواجه مختلف منظومات الانتاج الفلاحي في ظل انتهاج وزارة الفلاحة سياسة أحادية مما يتطلب تشريك المنظمة في اي حوار.واضاف المكتب في بيان اصدره عقب عقد اجتماعه الدوري، الثلاثاء، تحت اشراف رئيس المنظمة الفلاحية عبد المجيد الزار ان منظومات الانتاج باتت "مهددة بالانهيار بسبب ارتفاع الكلفة وتداعيات التغيرات المناخية وتاثيرات الاوضاع الدولية ".ودعا المكتب الذي ناقس المنشور الترتيبي الخاص بعقد مؤتمرات النقابات القطاعية والمختصة، الهياكل المحلية والجهوية الى مواصلة الدفاع عن حقوق ومصالح الفلاحين والبحارةوشدد على اهمية الدور الاستراتيجي لقطاع الفلاحة والصيد البحري في توفير الانتاج وتحقيق السيادة الغذائية لتونس ودفع عجلة التنمية ما يجعل من النهوض بهذا القطاع وحل مشاكله شانا وطنيا".