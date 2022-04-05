نابل: القائمون بأشغال مشروع توسعة للمنطقة الصناعية يعتدون على المنطقة الأثرية بحي حشاد من معتمدية بوعرقوب

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سجّلت مصالح التفقدية الجهوية للشمال الشرقي للمعهد الوطني للتراث أمس الاثنين اعتداءات على المنطقة الأثرية بحي حشاد من معتمدية بوعرقوب من ولاية نابل من قبل القائمين بأشغال مشروع توسعة للمنطقة الصناعية بحي حشاد، وفق ما ذكرته المتفقدة الجهوية للتراث بالشمال الشرقي، فوزية بن زهرة، في تصريح اليوم لصحفية (وات).وأضافت بن زهرة، أن محافظين من المعهد الوطني للتراث عاينوا هذه الاعتداءات في منطقة أثرية تسمى قصر "موسوليني" بمنطقة حي حشاد والتي تحتوي على آثار رومانيةوأوضحت أنه تم في وقت سابق إشعار المشرفين على هذا المشروع، الذي يتمّ إنجازه تحت اشراف القطب التكنولوجي في برج السدرية، بوجود آثار بهذه المنطقة وإيقاف الأشغال حال اكتشافها أو الاقتراب منها إلا أنه لم يتم الالتزام بهذا الشرط وهو ما استوجب إرسال فريق معاينة لإيقاف هذه الأشغال حفاظا على هذه المنطقة الاثرية.