رابطة ابطال افريقيا:الترجي يواجه المتاهل من الاهلي المصري و الرجاء البيضاوي في حال المرور الى نصف النهائي

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يواجه الترجي الرياضي وفاق سطيف الجزائري في الدور ربع نهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم على اثر عملية القرعة التي دارت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالقاهرة.وتدور مباراة الذهاب في سطيف يوم 16 افريل الجاري على ان يدور لقاء الاياب يوم الجمعة 22 منه بملعب حمادي العقربي برادس.ويلتقي الترجي الرياضي في حال تجاوزه عقبة وفاق سطيف الجزائري المتاهل من مباراة الاهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي في نصف النهائي.وكان الترجي الرياضي قد انهى دور المجموعات متصدرا للمجموعة الثالثة ب14 نقطة متقدما 3 نقاط على شباب بلوزداد الجزائري صاحب المركز الثاني بعد 4 انتصارات وتعادلين.يذكر ان معين الشعباني المدرب السابق للترجي الرياضي والممرن الحالي لنادي المصري البورسعيدي تولي سحب عملية القرعة.