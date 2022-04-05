كأس العالم 2022 : اختيار ثمانية حكام أفارقة

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اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ثمانية حكام ساحة أفارقة لإدارة مباريات كأس العالم 2022 بقطر في الفترة الممتدة من 21 نوفمبر الي 18 ديسمبر القادمين.وتميزت القائمة بوجود الحكمين المثيرين للجدل الغامبي باكاري غاساما الذي ادار مواجهة اياب الدور الحاسم لتصفيات كاس العالم 2022 بين الجزائر والكاميرون (1-2) والتى ارتكب خلالها العديد من الاخطاء التحكيمية.كما ضمت الحكم الزامبي جاني سيكازوي الذى ادار مباراة تونس-مالي في نهائيات كاس افريقيا للامم 2021 بالكاميرون والتى اعلن خلالها عن نهاية اللقاء قبل 5 دقائق من الوقت القانوني.وفي ما يلي قائمة الحكام الافارقة لمونديال قطر 2022 :- مصطفى غربال (الجزائر) - رضوان جيد (المغرب) - باكاري غاساما (غامبيا) - بامليك تيسيما (إثيوبيا) - فيكتور غوميز (جنوب إفريقيا) - جاني سيكازوي (زامبيا)- ماغيت ندياي (السنغال) - جان جاك ندالا (الكونغو).