كاس رابطة ابطال افريقيا: مباريات الدور ربع النهائي


Publié le Mardi 05 Avril 2022 - 16:09 قراءة: 0 د, 14 ث
      
في مايلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكاس رابطة افريقيا لكرة القدم على اثر عملية القرعة التي تم سحبها اليوم الثلاثاء بمقر الكونفدرالية الافريقية بالعاصمة المصرية القاهرة:

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الترجي الرياضي-وفاق سطيف الجزائري
الاهلي المصري-الرجاء البيضاوي المغربي
شباب بلوزداد الجزائري-الوداد الرياضي المغربي
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بيترو اتليتيكو-ميميلودي صانداونز الجنوب افريقي

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