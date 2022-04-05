كاس رابطة ابطال افريقيا: مباريات الدور ربع النهائي

في مايلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكاس رابطة افريقيا لكرة القدم على اثر عملية القرعة التي تم سحبها اليوم الثلاثاء بمقر الكونفدرالية الافريقية بالعاصمة المصرية القاهرة:
الترجي الرياضي-وفاق سطيف الجزائري
الاهلي المصري-الرجاء البيضاوي المغربي
شباب بلوزداد الجزائري-الوداد الرياضي المغربي
بيترو اتليتيكو-ميميلودي صانداونز الجنوب افريقي
الترجي الرياضي-وفاق سطيف الجزائري
الاهلي المصري-الرجاء البيضاوي المغربي
شباب بلوزداد الجزائري-الوداد الرياضي المغربي
بيترو اتليتيكو-ميميلودي صانداونز الجنوب افريقي
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