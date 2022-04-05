السفير الأمريكي بتونس يؤدي زيارة توديع لرئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه


Publié le Mardi 05 Avril 2022 - 15:59 قراءة: 0 د, 45 ث
      
التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم، الذي أدّى زيارة توديع لرئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامّه.

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وكان اللّقاء مناسبة للتأكيد على متانة الروابط الاستراتيجية التي تجمع الجمهورية التونسية بالولايات المتحدة الأمريكية، وإبراز الحرص المتبادل على مزيد دعمها وتطويرها، لا سيّما في ظلّ ما يجمع البلدين من قيم ومبادئ مشتركة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأعرب السفير الأمريكي عن شكره لرئيس الجمهورية على ما حظي به من دعم خلال فترة عمله، مؤكدا حرص بلاده على مزيد ترسيخ روابط التعاون والتبادل مع تونس.
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وتولّى رئيس الدولة، بالمناسبة، منح السفير الأمريكي الصنف الأوّل من وسام الجمهورية، تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية.

يشار الى أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، كانت تحادثت أمس الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم، بمناسبة انتهاء مهامه.



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