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وجّهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، لفت نظر للقناة الإذاعية الخاصة "جوهرة أف.أم"، بسبب اللغة المستعملة.وأوضحت الهايكا، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنها سجّلت خرقا في حلقة 19 فيفري 2022 من برنامج "بون بلان" (Bon Plan)، تمثّل في عدم ترجمة فحوى الحوار الذي دار بين مقدمة البرنامج والضيفة.ودعت الهيئة، هذه الإذاعة، إلى "الالتزام بمقتضيات كراس الشروط واتفاقية الإجازة المتعلقة بحسن استعمال اللغة أو اللغات وتقديم كل البرامج بلغة واحدة واضحة ودقيقة عربية كانت أو عامية، إلى جانب الحرص من قبل مقدمي البرامج على ترجمة المفردات الأجنبية في كلام الضيوف أو تقديم ملخصات لفحوى الحوارات التي تتم بلغات أجنبية".