الرابطة الثانية (مرحلة الصعود و تفادي النزول ): تعينات حكام الجولة الأولى

في ما يلي تعينات حكام مباريات الجولة الأولى بطولة الرابطة المحترفة الثانية من مرحلة الصعود وتفادي النزول، والتي ستجرى بعد غد الخميس انطلاقا من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.
الخميس 7 أفريل
مرحلة الصعود
المجموعة الأولى
في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب التونسي - قوافل قفصة ( 13:30 س)
الحكم: عامر شوشان
في ملعب فرحات حشاد باريانة
النادي القربي - شبيبة القيروان ( 13:30 س)
الحكم: جلال السحباني
المجموة الثانية
في الملعب البلدي بالمطوية
القلعة الرياضية - جمعية جربة ( 13:30 س)
الحكم: وليد منصري
في الملعب البلدي بالمسعدين
أولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل قابس ( 13:30 س)
الحكم: نصر الله الجوادي
مرحلة تفادي النزول
في ملعب جبنيانة البلدي
سكك الحديد الصفاقسي - مكارم المهدية ( 13:30 س)
الحكم: محرز المالكي
في ملعب قربة البلدي
النجم الرادسي - كوكب منزل النور ( 13:30 س)
الحكم: سفيان قتات
الخميس 7 أفريل
مرحلة الصعود
المجموعة الأولى
في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب التونسي - قوافل قفصة ( 13:30 س)
الحكم: عامر شوشان
في ملعب فرحات حشاد باريانة
النادي القربي - شبيبة القيروان ( 13:30 س)
الحكم: جلال السحباني
المجموة الثانية
في الملعب البلدي بالمطوية
القلعة الرياضية - جمعية جربة ( 13:30 س)
الحكم: وليد منصري
في الملعب البلدي بالمسعدين
أولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل قابس ( 13:30 س)
الحكم: نصر الله الجوادي
مرحلة تفادي النزول
في ملعب جبنيانة البلدي
سكك الحديد الصفاقسي - مكارم المهدية ( 13:30 س)
الحكم: محرز المالكي
في ملعب قربة البلدي
النجم الرادسي - كوكب منزل النور ( 13:30 س)
الحكم: سفيان قتات
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 244054