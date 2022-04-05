الرابطة الثانية (مرحلة الصعود و تفادي النزول ): تعينات حكام الجولة الأولى


Publié le Mardi 05 Avril 2022 - 15:04 قراءة: 0 د, 41 ث
      
في ما يلي تعينات حكام مباريات الجولة الأولى بطولة الرابطة المحترفة الثانية من مرحلة الصعود وتفادي النزول، والتي ستجرى بعد غد الخميس انطلاقا من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

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الخميس 7 أفريل

مرحلة الصعود
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المجموعة الأولى

في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب التونسي - قوافل قفصة ( 13:30 س)
الحكم: عامر شوشان

في ملعب فرحات حشاد باريانة
النادي القربي - شبيبة القيروان ( 13:30 س)
الحكم: جلال السحباني

المجموة الثانية

في الملعب البلدي بالمطوية
القلعة الرياضية - جمعية جربة ( 13:30 س)
الحكم: وليد منصري

في الملعب البلدي بالمسعدين
أولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل قابس ( 13:30 س)
الحكم: نصر الله الجوادي

مرحلة تفادي النزول
في ملعب جبنيانة البلدي
سكك الحديد الصفاقسي - مكارم المهدية ( 13:30 س)
الحكم: محرز المالكي

في ملعب قربة البلدي
النجم الرادسي - كوكب منزل النور ( 13:30 س)
الحكم: سفيان قتات


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