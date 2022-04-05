الرابطة الثانية (مرحلة الصعود و تفادي النزول ): تعينات حكام الجولة الأولى

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في ما يلي تعينات حكام مباريات الجولة الأولى بطولة الرابطة المحترفة الثانية من مرحلة الصعود وتفادي النزول، والتي ستجرى بعد غد الخميس انطلاقا من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.الخميس 7 أفريلمرحلة الصعودالمجموعة الأولىفي ملعب 2 مارس بصفاقسالملعب التونسي - قوافل قفصة ( 13:30 س)الحكم: عامر شوشانفي ملعب فرحات حشاد باريانةالنادي القربي - شبيبة القيروان ( 13:30 س)الحكم: جلال السحبانيالمجموة الثانيةفي الملعب البلدي بالمطويةالقلعة الرياضية - جمعية جربة ( 13:30 س)الحكم: وليد منصريفي الملعب البلدي بالمسعدينأولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل قابس ( 13:30 س)الحكم: نصر الله الجواديمرحلة تفادي النزولفي ملعب جبنيانة البلديسكك الحديد الصفاقسي - مكارم المهدية ( 13:30 س)الحكم: محرز المالكيفي ملعب قربة البلديالنجم الرادسي - كوكب منزل النور ( 13:30 س)الحكم: سفيان قتات