أكثر من 6 ملايين 352 الف شخص في تونس يستكملون التلقيح ضد كورونا الى حدود يوم 4 أفريل 2022


Publié le Mardi 05 Avril 2022 - 13:21 قراءة: 0 د, 28 ث
      
استكمل 6 ملايين و352 ألفا و181 شخصا التلقيح ضد كورونا منذ بدء الحملة الوطنية للتلقيح في مارس 2021 والى حدود 4 أفريل الجاري، حسب ما أفادت به وزارة الصحة اليوم الثلاثاء في بلاغها الدوري.

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وتلقى نحو 4 ملايين و672 الف شخص جرعتين من اللقاح فيما اكتفى أكثر من 1 مليون و680 الف شخص بجرعة واحدة باعتبار ان اللقاح متكون من جرعة واحدة او بسبب الاصابة بكوفيد 19.

وتجاوز العدد الاجمالي للتلاقيح 13 مليون و58 الف جرعة الى حدود يوم 4 أفريل الحالي منها 1 مليون و177 الف و518 خصصت للجرعة الثالثة لتعزيز المناعة.
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