مركز الموسيقى العربية والمتوسطية يفتح باب الترشح أمام الجمعيات الراغبة في تولي إدارة "مركز الإبداع النجمة الزهراء"

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وجه مركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" الدعوة للجمعيات الراغبة في تولي إدارة "مركز الإبداع النجمة الزهراء" وفضاءاته، بسيدي بو سعيد الذي تم إنشاؤه بالشراكة مع مشروع تونس المبدعة.وجاء في بلاغ صادر عن المركز أن هذه الدعوة موجهة إلى الجمعيات التونسية الخاضعة للمرسوم رقم 88-2011 المؤرخ 24 سبتمبر 2011 حول تنظيم الجمعيات، وعلى المهتمين بها، تحميل وثيقة طلب العروض الموجودة على موقع واب مركز الموسيقى العربية والمتوسطية. وقد حدّد آخر أجل لقبول العروض يوم 26 أفريل 2022 على الساعة الواحدة ظهرا.وأشار المركز إلى أنه يمكن للجمعيات المهتمة بطلب العروض هذا، زيارة فضاءات "مركز الإبداع النجمة الزهراء" كل يوم من الساعة 9 صباحًا وحتى منتصف النهار، من الإثنين إلى الجمعة.وتوجه الظروف المحتوية على العروض باسم المديرة العامة لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع للمؤسسة مقابل وصل إيداع على العنوان التالي: مركز الموسيقى العربية والمتوسطية 08 نهج 02 مارس 1934 سيدي بوسعيد 2026، وذلك كل يوم من التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر، ما عدى يومي السبت والأحد، ويقع اعتماد تاريخ ختم مكتب الضبط عند تلقي العروض.ويجب أن يحمل الغلاف الخارجي للظرف عبارة "طلب عروض من أجل اختيار وتعيين جمعية لإدارة "مركز الإبداع النجمة الزهراء" وفضاءاته بسيدي بوسعيد". كما ينبغي أن تكون الوثائق المطلوبة في وثيقة طلب العروض أصلية أو نسخا مطابقة للأصل.