" تصفيات المونديال - حظوظ الامارات متساوية مع استراليا في التاهل للباراج الحاسم " التونسي نور الدين بوفالغة المكلف بالمتابعة و التقييم مع منتخب الامارات

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قال المدرب التونسي نور الدين بوفالغة عضو الاطار الفني الموسع للمنتخب الاماراتي لكرة القدم المكلف بالمعاينة والتقييم ان حظوظ منتخب الامارات في مباراة الباراج الاولى امام استراليا تبدو متساوية .واشار في تصريح لوكالة (وات) الى ان اداء منتخب الامارات تطور كثيرا بوجود عناصر جديده شابة قدمت إضافات مهمة للمنتخب على غرار حارب سهيل ومحمد عباس وذلك الى جانب علي مبخوت هداف المنتخب وبعض لاعبي الخبره مثل وليد عباس ومحمد مرزوق وبندر الإحبابي والحارس خالد عيسى.ويذكر انه في حال تاهل منتخب الامارات الى المونديال سيكون رابع مجموعة تونس الى جانب منتخبي فرنسا والدنمارك.واشار نور الدين بوفالغة الى ان عامل الطقس يخدم صالح منتخب الامارات في مباراته مع استراليا باعتبار ان الحراره مرتفعة عادة في شهرجوان المقبل في قطر وهو نفس الطقس تقريبا في الامارات . واضاف سيجد لاعبو منتخب استراليا صعوبة في التاقلم مع المناخ باعتبار انهم متعودين على طقس ابرد.وبين ان المنتخب الأسترالي لم يعد ذلك المنتخب القوي وهو في مرحلة تجديد بعد ان غادر معظم اللاعبين اصحاب الخبرة ليتركوا المجال للاعبين جدد مازالو في البدايه ويحتاجون مزيدا من الوقت مشيرا الى ان استراليا تعثرت التصفيات حيث انهزمت امام منتخبي اليابان والسعوديه وتعادلت مع المنتخب العماني .وقال ان منتخب الامارات قادر على ان يمر الى المباراة الفاصلة الاخيرة لكن ذلك سيضعه في مواجهة صعبة امام منتخب بيرو القوي .واعرب عن امله في ان يترشح منتخب الامارات مستعرضا سلسلة تجاربه مع اندية اماراتية ومع اصناف المنتخبات لإماراتية الثلاثه ( منتخب الشباب والمنتخب الاولمبي والمنتخب الاول ).ويذكر ان منتخب الإمارات لكرة القدم الذي يدربه الارجنتيني رودولفو اروابارينا كسب بطاقة الملحق الآسيوي بعد فوز "تاريخي"على كوريا الجنوبية 1-0 ، ليتحصل على المرتبه الثالثه في مجموعته ويضرب موعداً لمواجهة أستراليا في الملحق قبل الاخير يوم 7 جوان المقبل في الدوحة في مباراة واحدة فاصلة للتاهل للباراج الاخير مع منتخب بيرو .وسبق لنور الدين بوفالغة ان درب عدة فرق في تونس والسعودية وعمان والامارات. وعمل بمركز تكوين الشبان بباريس سان جرمان وبالترجي الرياضي التونسي. كما تم تكليفه في فترة سابقة بمتابعة واستكشاف مواهب كرة القدم التونسية في الخارج. وهو يحمل شهادة الدكتوراه في علم النفس الرياضي .