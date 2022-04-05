ضبط بضاعة مهربة بمدنين وتطاوين بقيمة 300 ألف دينار (الناطق باسم الحرس)

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ضبطت وحدات الحرس الوطني بكل من مدنين وتطاوين (جنوب شرق)، أمس الإثنين، بضاعة مهربة قدرت قيمتها الجملية بحوالي 300 ألف دينار، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني اليوم الثلاثاء على صفحته على موقع "فيسبوك".وفي هذا الشأن، أوضح أن دورية تابعة لفرقة الحدود البرية المتنقلة بجهة حسي عمر بمدنين ضبطت ثلاث وسائل نقل، بينها إثنتان غير مدرجتين بأسطول السيارات التونسي، محملة ببضاعة مهربة تتمثل في كميات من الملابس والأحذية الرياضية.وقدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بأكثر من 212 ألف دينار، وفق ذات المصدر.وتمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني برمادة بتطاوين من ضبط سيارة محملة ببضاعة مهربة تتمثل في علب سجائر، قدرت قيمتها المالية الجملية بـ87400 دينار.