قبلي: عملة شركة البستنة يغلقون مقرات 5 معتمديات من أصل 7 للمطالبة بتسوية الوضعية المالية للشركة

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عمد عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي، صباح اليوم الثلاثاء، الى إغلاق مقرات أغلب المعتمديات بالجهة في خطوة تصعيدية للمطالبة بصرف اجرة شهر مارس المنقضي وتسوية الوضعية المالية لهذه الشركة بما يضمن لها الاستمرارية وتأدية برنامجها الوظيفي.وأوضح كاتب عام النقابة الاساسية لمنتسبي شركة البستنة، الهادي لحمر، ل"وات"، انه قد تم الى حد الان اغلاق مقرات معتمدية قبلي الجنوبية ومعتمديتي دوز الشمالية والجنوبية، الى جانب مقر معتمدية سوق الاحد، فيما تواصل اغلاق مقر معتمدية الفوار منذ يوم أمس الاثنين.وتأتي هذه الخطوة، تصعيدا في تحركات العملة التصعيدية للتأكيد على تمسكهم بحقهم في ضمان كتلة اجورهم وصرف ما تخلد منها، مع حل كافة الاشكاليات المتعلقة بشركة البستنة وخاصة منها الاشكالية المالية، مما يسمح لهذه الشركة التي تشغل الى حد الان 600 شخص من ذوي الوضعيات الاجتماعية الهشة بالاستمرارية.يشار الى تواصل العمل الى حد الان بمعتمديتين فقط من اصل 7 معتمديات بالجهة، وهي معتمدية رجيم معتوق الحدودية ومعتمدية قبلي الشمالية كما يشار الى تواصل امتناع اطارات واعوان مركز ولاية قبلي لليوم الثالث على التوالي عن الالتحاق بمقر عملهم وذلك على خلفية عدم توفر ظروف ملائمة للعمل وفق ما اكده الكاتب العام للنقابة الاساسية لاعوان ولاية قبلي فتحي بن مسعود لواتيشار الى ان قرار احداث شركة للبيئة والغراسات والبستنة بقبلي قد تم اتخاذه ابان حكومة الحبيب الصيد وتفعيله ضمن اتفاق 26 اوت 2017 بين الطرف الحكومي والمحتجين حينها قبالة المنشات البترولية بصحراء الجهة، ليتم في سنة 2019 اجراء مناظرة لانتداب 600 عامل كدفعة اولى.وقد تعطل اثر ذلك، امضاء عقود الناجحين في هذه المناظرة الى غاية سنة 2021، تاريخ مباشرتهم للعمل بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية، لتعود هذه التحركات مجددا منذ مطلع السنة الجارية، جراء الاشكاليات المالية التي تمر بها هذه الشركة.