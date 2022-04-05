ارتفاع في درجات الحرارة القصوى لتتراوح بين 23 و30 درجة


Publié le Mardi 05 Avril 2022 - 08:33 قراءة: 0 د, 23 ث
      
يتميز الطقس اليوم الثلاثاء، بتسجيل ارتفاع نسبي في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 17 و22 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 23 و30 درجة ببقية الجهات كما تصل إلى 38 درجة بالبرمة وبرج الخضراء مع ظهور الشهيلي.

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ويتواصل هبوب الرياح بشدة قرب السواحل الشمالية وبالجنوب الغربي حيث ترافقها دواوير رملية محلية بما يتطلب اليقظة . والبحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب بالسواحل الشرقية.

أما السماء فتكون مغيمة جزئيا بأغلب الجهات إلى كثيفة السحب بالشمال مع أمطار ضعيفة ومحلية.
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