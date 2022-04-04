اضطراب و انقطاع في توزيع الماء في عدد من مناطق ولاية بن عروس


Publié le Lundi 04 Avril 2022 - 22:09 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مساء يوم الاثنين، في بلاغ، أن عطبا مفاجئا طرأ على قناة التوزيع الرئيسية قطر 450مم على مستوى مدخل منطقة مقرين ( ولاية بن عروس)، مما إنجر عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب في كل من سيدي فتح الله وجبل جلود ونهج الجم بمقرين وبن عروس الغربية والمنطقة الصناعية ببن عروس.
واضافت الشركة في بلاغها أنه من المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء.

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