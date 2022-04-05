وديع الجريء: جلال القادري سيواصل مهامه في مونديال قطر وبومنيجل وابن عاشور مرتبطان مع الجامعة بعقد لمدة عامين

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قال وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ان جلال القادري سيواصل الاشراف على تدريب المنتخب التونسي في مونديال كرة القدم بقطر نهاية العام الجاريكما اضاف الجريء خلال حوارله بقناة" التاسعة " مساء يوم الاثنين ان المدربين المساعدين علي بومنيجل وسليم بن عاشور يربطهما عقد مع الجامعة خلال العامين المقبلين .ومن جهة اخرى قال رئيس الجامعة انه طلب من رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ادخال تحوير على رزنامة تصفيات كاس امم افريقيا ( 2023 كوت ديفوار ) مضيفا ان عدم تحوير برمجة تصفيات كاس امم افريقيا قد يضطر المنتخب الانسحاب من المشاركة في كاس امم افريقيا مشددا على انه متفائل بتفهم رئيس الاتحاد الافريقي في هذا السياق بما يوفر لممثلي افريقيا في المونديال من فرص التحضير الجيدوقال ان الجامعة تلقت عروضا ببرمجة مقابلات ودية تحضيرية مع منتخبات امريكية على غرار المكسيك وسالفادور والاكواتور مشيرا الى ان الجامعة تبحث عن برمجة مقابلات ودية تحضيرية مع منتخبات اوروبيةوافاد الجري على صعيد اخر انه سيتم برمجة يوم وطني للمدرب التونسي يحضره عدد من المدربين التونسيين لابراز الحضور المتميز للاطار الفني الوطني في الخارج وخاصة في بطولات الجزائر و ليبيا وبلدان الخليج والتاكيد على وجود مدرسة تدريب تونسيةويذكر ان المنتخب التونسي تاهل للمرة السادسة في تاريخه للمونديال وقد وضعته قرعة مونديال قطر 2022 في مجموعة تضم منتخبات فرنسا والدنمارك والمتاهل من الملحق ( الامارات - استرايا او بيرو)