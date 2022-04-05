انعقاد الاجتماع الثّاني للجنة قيادة برنامج التعاون التّونسي الألماني في مجال الأمن البيولوجي والصحّة (بلاغ)

. ..

استعرضت لجنة قيادة برنامج التعاون التّونسي الألماني في مجال الأمن البيولوجي والصحّة خلال اجتماعها الثاني المنعقد يوم الاثنين، بمقر وزارة الصحة، المشاريع المنجزة في إطار هذا البرنامج الذّي تموّله جمهوريّة ألمانيا الفيدراليّة لسنوات 2014-2022، إلى جانب طرح البرنامج العملياتي للمدة القادمة في مجالات اليقظة الوبائية والكشف السريع عن الأمراض الخطيرة والمعالجة الآمنة للعوامل المسببة لها والذي يسهر على تنفيذه معهد باستور بتونس والمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة والمخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول وإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة.وثمّن وزير الصحّة، علي المرابط، هذا المشروع الذّي قال إنه يساهم في مساعدة تونس على اعتماد نظام تقييم مُجد في مجال مكافحة ظهور الأمراض الخطيرة ومزيد استفادة الهياكل الوطنيّة المختصّة في الترّصد والسّلامة الصحية من التجربة الألمانية في الأمن البيولوجي،وفق ما جاء في بلاغ نشرته الوزارة مساء اليوم.وشارك في الاجتماع وزير الصحة و" فالس هايم جيورج "،رئيس بعثة سفارة ألمانيا بتونس وممثّلين عن الوكالة الألمانيّة للتعاون الدّولي ومسؤولي الصحّة العسكريّة والإدارات المعنيّة بوزارة الصحّة، كما شارك في أشغال الاجتماع عبر تقنية التخاطب عن بعد ممثّل عن وزارة الخارجيّة الألمانيّة ومسؤول بالوكالة الألمانيّة للتنمية الدوليّة وممثل معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية.