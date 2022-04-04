الرابطة الاولى - ترجي جرجيس يرفض تعيين حكم مباراته مع مستقبل سليمان


Publié le Lundi 04 Avril 2022 - 19:38 قراءة: 0 د, 28 ث
      
اعربت الهيئة المديرة للترجي الرياضي الجرجيسي عن رفضها لتعيين الحكم مجدي بلحاج علي لادارة المباراة التي ستجمع يوم الاربعاء 06/04/2022 بملعب سليمان (س13 و30د) بين مستقبل سليمان والترجي الجرجيس في اطار الجولة الثانية عشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وذلك في مكتوب احتجاج توجهت به الهيئة الى رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ورئيس اللجنة الوطنية للتحكيم

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واكدت الهيئة في مراسلتها على " انه كان من الأجدر التروي جيدا و أخذ الحيطة قبل هذا التعيين لما للمباراة من أهمية بالغة لكلا الفريقين "داعية الى التراجع عن هذا التعيين ".


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