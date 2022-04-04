زغوان : استرجاع عقار دولي فلاحي يمسح 15 هكتارا بمنطقة الزريبة


Publié le Lundi 04 Avril 2022 - 19:26 قراءة: 0 د, 30 ث
      
استرجعت مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية بولاية زغوان اليوم الاثنين عقار دولي فلاحي كائن بمنطقة الزريبة يمسح 15 هكتارا تم الاستيلاء عليه سابقا من طرف مجموعة من المواطنين واستغلاله لرعي حيواناتهم وذلك تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة
وذكر أحمد السقني المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بزغوان في تصريح لـ" وات " أن مصالح الإدارة تمكنت في إطار حرصها على الحفاظ على ممتلكات الدولة ، من استرجاع حوالي 5792 هكتارا من العقارات الدولية منذ سنة 2013 لافتا إلى أن العقار المذكور هو واحد من جملة العقارات الدولية التي سيتم كراؤها قريبا لفائدة الفلاحين الشبان وعدد من أصحاب الشهائد

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