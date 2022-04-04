تونس تحتضن منافسات البطولة المتوسطية للترياتلون سنة 2023

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صادقت الجلسة العامة للاتحاد المتوسطي للترياتلون المنعقدة يوم السبت الماضي بمدينة مليلة الاسبانية على اسناد تونس شرف احتضان البطولة المتوسطية للترياتلون المقررة سنة 2023 والجلسة العامة السنوية للاتحاد المتوسطي.ومن جهة اخرى تم يوم السبت الماضي انتخاب التونسي، صابر الغربي، رئيس الجامعة التونسية للترياتلون والبراترياتلون، عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد المتوسطي للترياتلون.