تونس تحتضن منافسات البطولة المتوسطية للترياتلون سنة 2023


Publié le Lundi 04 Avril 2022 - 20:32 قراءة: 0 د, 15 ث
      
صادقت الجلسة العامة للاتحاد المتوسطي للترياتلون المنعقدة يوم السبت الماضي بمدينة مليلة الاسبانية على اسناد تونس شرف احتضان البطولة المتوسطية للترياتلون المقررة سنة 2023 والجلسة العامة السنوية للاتحاد المتوسطي.

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ومن جهة اخرى تم يوم السبت الماضي انتخاب التونسي، صابر الغربي، رئيس الجامعة التونسية للترياتلون والبراترياتلون، عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد المتوسطي للترياتلون.

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