الرابطة المحترفة الاولى: مباراة مستقبل الرجيش والنجم الساحلي دون حضور الجمهور

. ..

افادت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم الاثنين، انه بطلب من الهيئة المديرة لمستقبل الرجيش ستدور مباراة مستقبل الرجيش والنجم الساحلي المقررة يوم الاحد 10 افريل الجاري في اطار منافسات الجولة الثالثة عشرة (المجموعة الثانية) لبطولة الرابطة المحترفة الاولى دون حضور الجمهور.يذكر ان مستقبل الرجيش صاحب المركز الثاني للمجموعة الثانية ب19 نقطة يستضيف بعد غد الاربعاء الاولمبي الباجي لحساب الجولة الثانية عشرة في حين يلاقي النجم الساحلي الذي يحتل المركز الرابع ب15 نقطة في نفس الموعد هلال الشابة.