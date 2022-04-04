بطولة الرابطة الثانية(مرحلة الصعود): برنامج مباريات الجولة الاولى


Publié le Lundi 04 Avril 2022 - 15:42 قراءة: 0 د, 25 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الاولى لمرحلة الصعود بمجموعتيها الاولى و الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم و التي ستدور يوم الخميس 7 افريل الجاري انطلاقا من الساعة الواحدة و النصف ظهرا (س 13 و 30 دق) على النحو الاتي:

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- المجموعة الاولى
ملعب فرحات حشاد اريانة
النادي القربي - شبيبة القيروان
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ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب التونسي - قوافل قفصة

- المجموعة الثانية
الملعب البلدي بالمسعدين
اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل قابس

الملعب البلدي بالمطوية
القلعة الرياضية - جمعية جربة

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