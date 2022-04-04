بطولة الرابطة الثانية(مرحلة الصعود): برنامج مباريات الجولة الاولى

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الاولى لمرحلة الصعود بمجموعتيها الاولى و الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم و التي ستدور يوم الخميس 7 افريل الجاري انطلاقا من الساعة الواحدة و النصف ظهرا (س 13 و 30 دق) على النحو الاتي:
- المجموعة الاولى
ملعب فرحات حشاد اريانة
النادي القربي - شبيبة القيروان
ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب التونسي - قوافل قفصة
- المجموعة الثانية
الملعب البلدي بالمسعدين
اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل قابس
الملعب البلدي بالمطوية
القلعة الرياضية - جمعية جربة
- المجموعة الاولى
ملعب فرحات حشاد اريانة
النادي القربي - شبيبة القيروان
ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب التونسي - قوافل قفصة
- المجموعة الثانية
الملعب البلدي بالمسعدين
اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل قابس
الملعب البلدي بالمطوية
القلعة الرياضية - جمعية جربة
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