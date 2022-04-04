بطولة الرابطة الثانية(مرحلة الصعود): برنامج مباريات الجولة الاولى

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة الاولى لمرحلة الصعود بمجموعتيها الاولى و الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم و التي ستدور يوم الخميس 7 افريل الجاري انطلاقا من الساعة الواحدة و النصف ظهرا (س 13 و 30 دق) على النحو الاتي:- المجموعة الاولىملعب فرحات حشاد اريانةالنادي القربي - شبيبة القيروانملعب 2 مارس بصفاقسالملعب التونسي - قوافل قفصة- المجموعة الثانيةالملعب البلدي بالمسعديناولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل قابسالملعب البلدي بالمطويةالقلعة الرياضية - جمعية جربة