بمناسبة انتهاء مهامه: السفير الأمريكي دونالد بلوم يؤكد لرئيسة الحكومة "استعداد بلاده لمواصلة الوقوف إلى جانب تونس"

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تحادثت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، دونالد بلوم، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه.وقد ثمّنت رئيسة الحكومة "الدعم الأمريكي المتواصل لتونس وخصوصا في مجالات الدفاع الوطني والمشاريع التنموية"، مؤكدة على حرص البلاد التونسية على مزيد تعزيز علاقات التعاون المثمر التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.كما عبّرت للسفير الأمريكي، عن تقديرها للجهود التي بذلها طيلة فترة عمله بتونس، "من أجل دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين"، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.من جانبه دونالد بلوم التأكيد على "استعداد الجانب الأمريكي، لمواصلة الوقوف إلى جانب تونس من أجل استكمال مسار انتقالها السياسي وإنجاح تجربتها الديمقراطية في المقام الأوّل، فضلا عن مساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الراهنة".وعبّر كذلك بالمناسبة عن امتنانه لما لقيه من دعم من السلطات التونسية، طيلة فترة عمله، "بما مكنه من أداء مهامه في أفضل الظروف".