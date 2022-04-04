الرابطة الاولى: حكام مباريات الجولة الثانية عشرة


Publié le Lundi 04 Avril 2022 - 15:24 قراءة: 0 د, 40 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي ستدور يوم الأربعاء القادم بداية من الساعة الواحدة والنصف ظهرا :
 
...

المجموعة الأولى
في ملعب حمام الأنف:
نادي حمام الأنف - الترجي الرياضي   باديس بن صالح
..

 
في ملعب الطيب المهيري
النادي الصفاقسي - أمل حمام سوسة يوسف السرايري
 
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - النادي البنزرتي   يسري بوعلي
 
في ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان - اتحاد تطاوين  امير لوصيف
 
المجموعة الثانية
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري  اسامة رزق الله
 
في ملعب سليمان
مستقبل سليمان - الترجي الجرجيسي  مجدي بلحاج علي
 
ملعب حمام سوسة
النجم الساحلي - هلال الشابة  نضال اللطيف
 
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مستقبل الرجيش - الأولمبي الباجي اسامة بن اسحاق


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 244000



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الاثنين 04 أفريل 2022 | 3 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:15 18:46 15:58 12:29 06:01 04:32
Babnet
17°
 Babnet18° Babnet % 63 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1120°-1222°-1319°-1223°-10
  • Avoirs en devises
    22645,4

  • (1 avril)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,29970 DT        1$ =2,95907 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 avril)   1603,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   