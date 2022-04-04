الرابطة الاولى: حكام مباريات الجولة الثانية عشرة

في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي ستدور يوم الأربعاء القادم بداية من الساعة الواحدة والنصف ظهرا :
المجموعة الأولى
في ملعب حمام الأنف:
نادي حمام الأنف - الترجي الرياضي باديس بن صالح
في ملعب الطيب المهيري
النادي الصفاقسي - أمل حمام سوسة يوسف السرايري
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - النادي البنزرتي يسري بوعلي
في ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان - اتحاد تطاوين امير لوصيف
المجموعة الثانية
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري اسامة رزق الله
في ملعب سليمان
مستقبل سليمان - الترجي الجرجيسي مجدي بلحاج علي
ملعب حمام سوسة
النجم الساحلي - هلال الشابة نضال اللطيف
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مستقبل الرجيش - الأولمبي الباجي اسامة بن اسحاق
المجموعة الأولى
في ملعب حمام الأنف:
نادي حمام الأنف - الترجي الرياضي باديس بن صالح
في ملعب الطيب المهيري
النادي الصفاقسي - أمل حمام سوسة يوسف السرايري
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - النادي البنزرتي يسري بوعلي
في ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان - اتحاد تطاوين امير لوصيف
المجموعة الثانية
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري اسامة رزق الله
في ملعب سليمان
مستقبل سليمان - الترجي الجرجيسي مجدي بلحاج علي
ملعب حمام سوسة
النجم الساحلي - هلال الشابة نضال اللطيف
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مستقبل الرجيش - الأولمبي الباجي اسامة بن اسحاق
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