البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة(مرحلة التتويج) : برنامج مباريات الجولة العاشرة

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة العاشرة لمرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة و التي ستدور غدا الثلاثاء انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا (س 21) على النحو الاتي :قاعة القرجانيالنادي الافريقي-الاتحاد المنستيريقاعة الزهراءالزهراء الرياضية-النجم الرادسيقاعة بئر الشلوف بنابلالملعب النابلي-شبيبة القيروان