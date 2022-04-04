البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة(مرحلة التتويج) : برنامج مباريات الجولة العاشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة العاشرة لمرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة و التي ستدور غدا الثلاثاء انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا (س 21) على النحو الاتي :
قاعة القرجاني
النادي الافريقي-الاتحاد المنستيري
قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية-النجم الرادسي
قاعة بئر الشلوف بنابل
الملعب النابلي-شبيبة القيروان
قاعة القرجاني
النادي الافريقي-الاتحاد المنستيري
قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية-النجم الرادسي
قاعة بئر الشلوف بنابل
الملعب النابلي-شبيبة القيروان
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