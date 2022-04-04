كاس امم افريقيا لكرة اليد - فتح باب الترشح لتنظيم دورتي 2022 و2024

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اعلن الاتحاد الافريقي لكرة اليد عن فتح باب الترشح لتنظيم الدورتين ال25 وال26 لبطولة كاس امم افريقيا لكرة اليد.ويذكر ان تونس نظمت الدورة الماضية لكاس امم افريقيا عام 2020 . وفاز بها المنتخب المصري.وكان الاتحاد الأفريقي لكرة اليد قرر سحب تنظيم مسابقة كاس أمم أفريقيا 2022 في دورتها ال25 من المغرب وكذلك كاس امم افريقيا 2024 في دورتها ال26 من الجزائر.