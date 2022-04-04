كاس امم افريقيا لكرة اليد - فتح باب الترشح لتنظيم دورتي 2022 و2024


Publié le Lundi 04 Avril 2022 - 15:05 قراءة: 0 د, 19 ث
      
اعلن الاتحاد الافريقي لكرة اليد عن فتح باب الترشح لتنظيم الدورتين ال25 وال26 لبطولة كاس امم افريقيا لكرة اليد.
ويذكر ان تونس نظمت الدورة الماضية لكاس امم افريقيا عام 2020 . وفاز بها المنتخب المصري.
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وكان الاتحاد الأفريقي لكرة اليد قرر سحب تنظيم مسابقة كاس أمم أفريقيا 2022 في دورتها ال25 من المغرب وكذلك كاس امم افريقيا 2024 في دورتها ال26 من الجزائر.

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