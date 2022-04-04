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استضاف ملعب " 974" أحد ملاعب العالم قطر 2022، بطولة في كرة القدم بمشاركة نخبة من أبرز "المؤثرين" في عالم كرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي من كافة أنحاء العالم.و سيشهد ملعب " 974" سبع مباريات في المونديال نهاية العام الجاري.وشهدت بطولة كأس "المؤثرين"، التي نظمتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، مشاركة 29 من "صنّاع المحتوى" في عالم كرة القدم يمثلون آسيا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا، والأمريكتين، وتنافسوا في أربعة فرق ضم كل منها خمسة لاعبين.ونقل موقع اللجنة المنظمة عن خالد النعمة، مدير إدارة الإعلام الرقمي في اللجنة العليا، قوله إن فريق الإعلام الرقمي جاء بفكرة تنظيم كأس المؤثرين بهدف استقطاب نخبة من أبرز صنّاع المحتوى من أربع مناطق جغرافية حول العالم.وأضاف:" أن هذه الفعالية شكّلت فرصة ذهبية لإبراز استعدادات قطر لبطولة كأس العالم 2022، وخلق أجواء من التشويق قبل انطلاق المونديال."وجاءت استضافة البطولة لتلقي الضوء على كل ما تقدمه قطر في عالم كرة القدم، من وجهة نظر صنّاع المحتوى الذين يحظون بتفاعل كبير من ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.واستفاد اللاعبون الذين شاركوا في البطولة من أنشطة تدريب عالية المستوى نشطها سفراء برنامج إرث قطرمن الذين شاركوا في العديد من بطولات كأس العالم على غرار "كافو"، و"تيم كيهل"، و"رونالد دي بور"،