أيام "كيباك للتوظيف" تقدم فرص تشغيل للتونسيين في عديد الاختصاصات

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تقدم أيام كيبيك للتوظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات العديد من فرص التوظيف للتونسيين للراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية في العديد من الاختصاصات التكنولوجية في منطقة كيباك بكندا، حسب ما أعلنت عنه الوكالة التونسية للتعاون الفني.وتهم هذه الاختصاصات التصرف في النظم المعلوماتية والشبكات وفي تحليل المعطيات والتصميم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وفي السلامة السيبارنية.وبينت الوكالة ان الشركات بمنطقة مونتريال في مقابلة المترشحين مشيرة الى انه على الراغبين في الترشح لهذه الوظائف، المبادرة بالتسجيل على الرابط التالي:وذلك قبل 17 افريل 2022وأعلنت الوكالة ان ندوة افتراضية سيتم تنظيمها يوم السبت 9 افريل لتقديم مختلف فرص التوظيف المتوفرة في اطار أيام كيبيك للتوظيف في المجال التكنولوجي.