"ليالي رمضان" بالمعهد الفرنسي بتونس

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بعد سنتين من الغياب تعود السهرات الرمضانية للمعهد الفرنسي بتونس من جديد حيث يتجدد الموعد مع تظاهرة "ليالي رمضان" التي تمتد على كامل الشهر، وتتضمن برمجتها جملة من العروض الموسيقية والسينمائية واللقاءات الأدبية وغيرها من الفعاليات.وسيكون جمهور الموسيقى والغناء على موعد، بمقر المعهد الفرنسي بالعاصمة، مع الثنائي محمد علي شبيل ومحمد بن صالحة في مشروع "دنيا" يوم 15 أفريل (س22) الى جانب عرض لعمر الواعر وعلياء السلامي في سهرة يوم 21 أفريل (س22)، قبل أن يلاقي الجمهور الفنانة غالية بن علي في سهرة طربية تقدم خلالها مشروعها الموسيقي "حضرة عشق" وذلك مساء يوم 28 أفريل (س22).وإلى جانب نوادي القراءة المخصصة للأطفال (بين 12 و16 سنة) وفضلا عن الألعاب الرقمية وسلسلة عروض الأطفال التي تستضيفها المكتبة السينمائية، يتابع عشاق الفن السابع مساء 19 أفريل (س21) فيلما وثائقيا بعنوان "أم كلثوم صوت القاهرة" (2016) لغزافييه فيلتار ومساء 29 أفريل (س21) فيلم "التلفزة جاية" (2006) للمنصف ذويب.وللمهتمين بالأدب وبالحكايات المستوحاة منه، مواعيد هامة ضمن ليالي رمضان أيضا حيث تمت برمجة لقاءين الأول مساء 18 أفريل مع ليتيسيا تروسال لوبر والثاني مع صابرين غنودي ومحمد علي بن جمعة في سهرة شعرية باللغتين العربية والفرنسية مساء 22 أفريل تحمل عنوان "مجنون ليلى" وتنطلق على الساعة التاسعة ليلا.وجدير بالذكر أن سهرات ليالي رمضان لا تقتصر على مقر المعهد الفرنسي بالعاصمة بل ستقام أيضا مجموعة من السهرات والفعاليات الثقافية بكل من تمثيليات المعهد بمدينتي سوسة وصفاقس حيث سيتم عرض مجموعة من الأعمال السينمائية والعروض الموسيقية المتنوعة.ريم