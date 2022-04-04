قابس: تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"


Publié le Lundi 04 Avril 2022 - 14:39 قراءة: 0 د, 38 ث
      
اعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" بقابس الجنوبية بعد ان تلقت نتيجة 74 تحليلا اجريت على عينات مشتبه في اصابة اصحابها بعدوى الفيروس، وهي تتوزع االى 05 اصابات بالمطوية و03 اصابات بكل من قابس الجنوبية ووذرف.

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وقد بلغ العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" بالجهة 29037 اصابة تجاوز منهم 28948 شخصا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، فيما توجد 89 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 22 حالة بكل من قابس الجنوبية والحامة و17 حالة بوذرف و16 حالة بمارث و08 حالات بالمطوية وحالة واحدة (01) بكل من مطماطة الجديدة وقابس المدينة وقابس الغربية ومطماطة.

ويوجد في ولاية قابس 05 مرضى بفيروس "كورونا" يقيمون بأقسام "كوفيد 19"، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس 22 اصابة لكل 100 الف ساكن.
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