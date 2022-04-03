كاس الكونفدرالية - النادي الصفاقسي يودع المسابقة بتعادل سلبي مخيب امام الاهلي طرابلس الليبي

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ودع النادي الصفاقسي مسابقة كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم بتعادل سلبي مخيب امام ضيفه الاهلي طرابلس الليبي في المباراة التي اقيمت سهرة الاحد على ملعب حمادي العقربي برادس في اطار الجولة السادسة والاخيرة من منافسات المجموعة الاولى.وفي مباراة شكلية خالية من اي رهان بعد ان فقد كامل حظوظه في التاهل الى الدور ربع النهائي، عجز النادي الصفاقسي للمباراة الخامسة على التوالي عن تحقيق الفوز في هذه النسخة من المسابقة القارية منذ انتصاره في الجولة الافتتاحية على زاناكو الزامبي بهدف دون رد لينهي مشاركته في دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.وفي المقابل، مكنت نتيجة التعادل الاهلي طرابلس الذي يدربه التونسي فتحي الجبال ويضم في صفوفه لاعبين تونسيين هما المدافع وسام بوسنينة ومتوسط الميداني ايوب عياد من المحافظة على صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة متقدما بفارق الاهداف على بيراميدز المصري الذي فاز على ارضه بهدف نظيف على زاناكو الزامبي متذيل الترتيب ب3 نقاط.وتاهل الاهلي طرابلس وبيراميدز الى الدور ربع النهائي.