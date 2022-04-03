يدربه التونسي قيس اليعقوبي ... فريق شبيبة الساورة الجزائري يغادر كاس الكونفدرالية الافريقية

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ودع فريق شبيبة الساورة الجزائري الذي يدربه التونسي قيس اليعقوبي مسابقة كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم رغم فوزه على مضيفه روايال ليوبار الايسواتيني 2-صفر في المباراة التي اقيمت اليوم الاحد بملعب "مبومبيلا" في نيلسبروي لحساب الجولة السادسة والاخيرة من منافسات المجموعة الثانية.وسجل الهدفين اسماعيل سعدي في الدقيقة 51 وأسامة بلطرش في الدقيقة 54.وجاء خروج شبيبة الساورة بعد تعادل أورلاندو بيراتس الجنوب افريقي أمام ضيفه الاتحاد الليبي بلا اهداف.وتصدر اورلاندو بيراتس المجموعة ب13 نقطة امام الاتحاد الليبي ب11 نقطة ليتاهل الفريقان الى ربع النهائي. وتحصلت شبيبة الساورة على المركز الثالث ب10نقاط في حين تذيل روايال ليوبار الترتيب بلا رصيد.