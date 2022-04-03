مرسيليا يستعيد المركز الثاني بانتفاضة في الفوز 4-2 على سانت إيتيين

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استعاد أولمبيك مرسيليا المركز الثاني ببطولة الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم بعدما قلب تأخره بهدف إلى انتفاضة في الشوط الثاني ليفوز 4-2 على مضيفه سانت إيتيين اليوم الأحد.وكان من المقرر أن يحل مرسيليا، الذي يتأخر بتسع نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر الذي يواجه لوريان في وقت لاحق من اليوم، ضيفا على سانت إيتيين أمس السبت لكن كثافة الثلوج في فرنسا تسببت في تأجيل المواجهة.وبدأ مرسيليا بشكل جيد لكن من خطأ دفاعي من سياد كولاشيناتس والحارس باو لوبيز انتزع سانت إيتيين التقدم عبر دينيس بوانغا عكس مجريات اللعب في الدقيقة التاسعة.وبدا أن سانت إيتيين سيحافظ على تفوقه في الشوط الأول لكن إلياكيم مانغالا أسقط دوي تشاليتا-تسار ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة لحكم الفيديو المساعد ونفذها ديميتري باييه بنجاح محرزا هدفه العاشر في البطولة هذا الموسم.وحمل مرسيليا الزخم في الشوط الثاني وانتزع التقدم عند مرور ساعة من اللعب بهدف تيموتي كولودزيتشاك بالخطأ في مرماه.وحصل مرسيليا على ركلة جزاء ثانية بعد تدخل من أرنو نورين على جيرسون سددها بامبا ديانغ في الشباك.وأكمل أمين حارث رباعية مرسيليا قبل أن يحرز لوكا جورنا-دوات الهدف الثاني لسانت إيتيين في الدقيقة 86.وحقق مرسيليا انتصاره الثالث على التوالي في البطولة فيما بقي سانت إيتيين في المركز 18 وله 27 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن منطقة الأمان.