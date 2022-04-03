هيئة الانتخابات :تنظيم الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية بني مطير يوم 5 جوان 2022 ت

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تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية بني مطير التابعة لولاية جندوبة يوم 5 جوان 2022، وفق القرار عدد 7 لسنة 2022 المتعلق برزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية بني مطير لسنة 2022، والذي صدر مؤخرا.ونص القرار، الذي تضمن 8 فصول، على انطلاق تقديم الترشحات غدا الاثنين 4 أفريل 2022 على الساعة الثامنة صباحا ، إلى غاية يوم الاثنين 11 أفريل 2022 على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على أن يتم الاعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين في أجل أقصاه 14 أفريل الجاري والقائمات المقبولة نهائيا في 15 ماي المقبل على أقصى تقدير.كما نص القرار على انطلاق الحملة الانتخابية في 23 ماي المقبل إلى غاية 3 جوان 2022 على أن تكون فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 4 جوان إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.وبخصوص يوم الاقتراع خصص يوم 4 جوان للأمنيين والعسكريين فيما خصص يوم 5 جوان لبقية المواطنين.وأجمعت الهيئة في قرارها على أن يتم التصريح بالنتائج الأولية في أجل أقصاه يوم 8 جوان 2022 والنتائج النهائية يوم 9 جويلية 2022.تجدر الإشارة إلى أن بني مطير شهدت نهاية فيفري الماضي احتجاجات من قبل أهالي الجهة للمطالبة باستقالة رئيس البلدية بعد استقالة جل اعضاء المجلس ، بعد ان حمل المحتجون المجلس البلدي المسؤلية في عدم تحقيق مطالب الاهالي في التنمية وتحسين البنية التحتية.