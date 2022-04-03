بطولة تشارلستون للتنس - انس جابر معفاة في الدور الاول

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اعفيت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة عاشرة عالميا من خوض الدور الاول لبطولة تشارلستون الامريكية ذات 500 نقطة المقررة من 4 الى 10 افريل الجاري على ملاعب ترابية.وستلاقي انس جابر في الدور الثاني المتاهلة من المباراة التي ستجمع بين الامريكيتين ماديسون برنغل المصنفة 59 عالميا وآنا نافارو المصنفة 194 عالميا.وكانت انس جابر خرجت يوم الاثنين الماضي من الدور ثمن النهائي لبطولة ميامي بخسارتها امام الامريكية دانيال كولينس المصنفة 11 عالميا بنتيجة صفر-2.