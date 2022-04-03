اريانة: مع بداية شهر رمضان حركية كبيرة وارتفاع في الأسعار وغياب للمواد المدعمة

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تزامنا مع بداية شهر رمضان المعظم شهدت مدينة أريانة أمس السبت واليوم الأحد حركية هامة في محيط السوق البلدية ومختلف الفضاءات التجارية والمساحات الكبرى.ومع تواصل فقدان الزيت المدعم ومواد أساسية أخرى على غرار السميد والفارينة والأرز اشتكى المواطنون بداية من أمس السبت من ارتفاع كبير في أسعار الخضر والغلال وتراجع العرض في عدد منها على غرار الطماطم والبطاطا إذ وصلت أسعار المنتوجين إلى 2500 م في حين وصلت أسعار الفلفل إلى حدود 6.5 دنانير لدى بعض التجار رغم أنه تم تحديد أسعار البطاطا بـ1700 مليم و1380 مليم بالنسبة للبطاطا المخزنة و1850م للطماطم و3450 مليم الفلفل.و شهدت اللحوم البيضاء استقرارا في الأسعار إلا أن أسعار اللحوم الحمراء والأسماك سجلت ارتفاعا مهما الأمر الذي ساهم في تقلص الاقبال نتيجة تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين "المرهقة أصلا من الارتفاع الكبير في كل شيء"، حسب ما أكده ل(وات) اليوم الأحد، المواطن حسن (52 سنة) عامل مختص" مضيفا أن ما يميز أريانة هو "فوضى الأسعار وسط غياب تام للمراقبة الاقتصادية". وأضاف ساخطا "إنهم يتحيلون علينا وعلى القانون يعرضون البيض ب1100 م مثلما تم تسعيره ولكن في المقابل يعرضون بيضا صغير الحجم لا يستحق هذا السعر".طوابير الخبزبداية من التاسعة والعاشرة صباحا يصطف المواطنون في طوابير طويلة أمام المخابز لتأمين حاجياتهم من الخبز المدعم خاصة من صنف الباقات. وأكد المواطن محمد هادي (43 سنة موظف) أنه خير اليوم التوجه باكرا إلى المخبزة لضمان الحصول الخبز بعد أن فشل مساء أمس في الحصول على حاجته "بعد نفاذ الكميات المعروضة مقابل توفر عدد من أنواع الخبز غالي الثمن التي لا تتماشى والقدرة الشرائية الغالبية العظمى من التونسيين".صاحب مخبزة بأريانة فضل عدم الإفصاح عن هويته أكد لـ(وات) وجود صعوبات كبرى في الحصول على حاجياته من مادتي السميد والفارينة الأمر الذي أدى إلى تراجع انتاجه اليومي من الخبز وتسجيل اقبال كبير في الفترة الصباحية".مخبزة أخرى اضطر صاحبها إلى الترفيع بخمسين مليما في سعر الباقات وخبز السميد معللا ذلك "بتراجع العرض في المادتين وارتفاع اسعارهما وصعوبة التزود بالكميات الكافية" حسب قوله."هذا الغلاء لم نشهده سابقا في أي فترة مضت لم نعد قادرين على تأمين غذاء أطفالنا وعائلاتنا" هكذا صرحت شريفة(67 سنة ربة بيت) ل(وات)، مضيفة أن كل الأسعار ارتفعت بشكل كبير حتى البقول الجافة مثل الحمص والفول واللوبياء والعدس ارتفعت أسعارها كثيرا، متسائلة: "ماذا سنأكل".نقطة بيع من المنتج إلى المستهلكافتتحت صباح اليوم الأحد بفضاء دار الجمعيات بوسط أريانة نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمشاركة عدد محدود من العارضين. وتمثلت المواد المعروضة في البيض والدواجن والخضر الورقية والبرتقال، إضافة إلى الأسماك ومنتوجات عدد من الحرفيات مثل شربة الشعير والدرع والعسل وبيض السمان.وأوضح لطفي الشايب منسق هذا الفضاء في تصريح لـ(وات) "أن هذا الفضاء سيتواصل طيلة شهر رمضان، مشيرا إلى أن جل المواد تعرض بأسعار تفاضلية خاصة بالنسبة للأسماك واللحوم البيضاء مراعاة للمقدرة الشرائية للمواطن".وأضاف أن عدد العارضين في هذه التجربة التي تعد الأولى في أريانة سيتدعم بداية من يوم غد الاثنين ليتم تلافي النقص في المعروضات لتتوفر بالنقطة كل المنتوجات التي يحتاجها المستهلك خلال شهر رمضان من خضر وغلال ولحوم وغيرها".وسبق تنظيم هذه السوق عدة اجتماعات تنسيقية بإشراف معتمد أريانة المدينة ضمت عددا من المتدخلين والهياكل الجهوية بأريانة على غرار المصالح الجهوية للتجارة وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والإتحاد الجهوي للفلاحين والمندوبية الجهوية للفلاحة وديوان الأرضي الدولية، والمجمع المهني المشترك للدواجن، والاتحاد الجهوي الصناعة والتجارة.