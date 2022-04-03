بمناسبة شهر رمضان: سلسلة عروض لأفلام تونسية روائية ووثائقية بمدينة الثقافة من 7 إلى 30 أفريل

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بمناسبة شهر رمضان أعدت المكتبة السينمائية برمجة خاصة تنطلق يوم 7 أفريل وتتواصل إلى غاية موفى الشهر، حيث تقترح على المولعين بالفن السابع سلسلة عروض لأفلام تونسية روائية ووثائقية لمخرجين من أجيال مختلفة.وقد تم تحديد أسعار الدخول بثلاثة دنانير للعموم ودينارين للطلبة. علما أن العروض ستقام بقاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة بداية من الثانية والثالثة بعد الظهر.الخميس 7 أفريل 2022 : عرض من طراز 35 ملمالساعة الثالثة بعد الزوال : رقصة النار (حبيبة مسيكة)، إخراج سلمى بكار، 1995، تونس، 120 دقيقةالملخص : تعد حبيبة مسيكة إحدى ألمع نجمات عشرينات القرن الماضي. هي فنانة تونسية متحررة ومتعددة المواهب. قصة الفيلم مستوحاة من واقع الفنانة وتحديداً السنوات الثلاثة الأخيرة من حياتها بداية من سنة 1927.الجمعة 8 أفريل 2022الساعة الثالثة بعد الزوال : الصفر، إخراج نضال شطا، 2014، تونس، 83 دقيقةالملخص : يروي الفيلم المسار التاريخي لاكتشاف الرقم صفر وتأثيره في الحضارات الشرقية والغربية. ويعود الفضل لعالم الرياضيات والفلك والرّحالة العربي "الخوارزمي"، لاكتشاف الصفر وتوظيفه واعتماده في العلوم الصحيحة وعلم الجبر.السبت 9 أفريل 2022الساعة الثالثة بعد الزوال : بابا عزيز، إخراج الناصر خمير، 2005، تونس، 99 دقيقةالملخص : تقود الطفلة الصغيرة "عشتار" الدرويش، العجوز والأعمى "بابا عزيز" عبر الصحراء. يتوجّه الاثنان نحو الاجتماع الكبير للدروايش. ومثل لعبة دروب، ستحملهما الرّحلة حيث تتقاطع أقدار شخصيات عديدة: التوأمان "حسين" و"حسن"، الأمير الدّاعي لبناء قصر في قلب الصحراء، "عصمان" الباحث عن مغادرة البلاد، و"نور" الباحثة عن أبيها. جميع هذه القصص تتقاطع حول "بابا عزيز"، مثل حلم "هو داخل حلم آخر إلى ما لا نهاية له من حبّات الرّمل".الأربعاء 13 أفريل 2022الساعة الثالثة بعد الزوال : الزيارة، إخراج نوفل صاحب الطابع، 2014، تونس، 107 دقيقةالملخص : "يوسف" شاب يعاني من فقدان الذاكرة بسبب مأساة عائلية تعرض لها في طفولته جعلته يتيمًا وفاقدًا للذاكرة. التقى صدفة بفتاة غامضة قلبت حياته رأسًا على عقب، عندما أخذته أمام منزل مهجور جعلته يشعر بتشوش ذكرياته وبداية استرجاعه للبعض.الخميس 14 أفريل 2022الساعة الثالثة بعد الزوال : الحضرة، إخراج فاضل الجزيري، 2001، تونس، 90 دقيقةالملخص : الحضرة مجموعة من تسعة عشر نصًا تروي الصفات الأخلاقية والروحية يتم ترميمها وعرضها في شكل موسيقي جديد.الجمعة 15 أفريل 2022الساعة الثالثة بعد الزوال :// سطمبالي، إخراج نوفل صاحب الطابع، 1999، تونس، 52 دقيقةالملخص : هي رحلة على إيقاع الڨمبري والشقاشق وتكريم سنوي يقوم به أولاد سيدي سعد من خلال طقوس خاصة تستمر لثلاثة أيام.// أنا العيساوي، إخراج وليد الطايع، 2010، تونس، 52 دقيقةالملخص : يتابع الفيلم جماعة عيساوية تونس ويحاول إلقاء الضوء على حالة التأثر والحماسة الصوفية.السبت 16 أفريل 2022 : عرض من طراز 35 ملمالساعة الثالثة بعد الزوال : وجد، إخراج محمود بن محمود، 2001، تونس، 92 دقيقةالملخص : رحلة موسيقية من تونس إلى القاهرة، ومن راجستان إلى إسطنبول و السينغال للبحث عن مصادر الموسيقى الإسلامية. يغوص الفيلم في عالم الصوفية من خلال التركيز على العلاقة الوثيقة بين تعلم الموسيقى وتوريث هذا الفن عبر الأجيال.الأربعاء 20 أفريل 2022الساعة الثانية بعد الزوال : البحث عن الشيخ محيي الدين، إخراج الناصر خمير، 2012، تونس، 183 دقيقةالملخص : يروي الفيلم مسيرة رجل ترك أهله وبلاده للبحث عن الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي.الخميس 21 أفريل 2022 : نظرات وثائقيةالساعة الثالثة بعد الزوال : وراء الموجة، إخراج فتحي السعيدي، 2016، تونس، 100 دقيقةالملخص : يقدم الفيلم الواقع المعيش والظروف الصعبة لبعض التونسيين مسلطا الضوء على الأسباب التي تدفعهم إلى الهروب خلسة نحو إيطاليا باحثين عن غد أفضل.الجمعة 22 أفريل 2022الساعة الثالثة بعد الزوال : صليحة، إخراج مختار العجيمي، 2014، تونس، 69 دقيقةالملخص : قدمت "صليحة"، صاحبة الصوت الشجي والخامة المتفردة إنتاجا فنياً مهماً ساهم في ترسيخ هوية الأغنية التونسية. قال عنها الموسيقي محمد التريكي : "الفنانة التي كانت آلامها تطرب الجماهير".السبت 23 أفريل 2022الساعة الثالثة بعد الزوال : على خطى الحرف، إخراج محمد صالح العرڨي، 2020، تونس، 95 دقيقةالملخص : يسلط هذا الشريط الضوء على التجربة الشعرية في مدينة دوز من خلال مجموعات من الأسماء المعروفة مثل، الشاعر الراحل علي الصغير الأسود والشاعر منير بن نصر وغيرهما.الخميس 28 أفريل 2022الساعة الثالثة بعد الزوال : الزيتونة في قلب تونس، إخراج، حميدة بن عمار، 1981، تونس، 58 دقيقةالملخص : يوظّف مخرج هذا الشريط طاقات اللغة السينمائيّة من أجل أن يتمثّل التاريخ تمثّلا جذّابا وخلاّقًا. يظهر للمتفرج مسافر قادم من بعيد كأنّه راع من رعاة العصور القديمة، يقطع الصحراء قاصدا أرضا يحجّ إليها.الجمعة 29 أفريل 2022الساعة الثالثة بعد الزوال :// في بلاد الڨوڨو، إخراج لطيفة الدغري، 2013، تونس، 40 دقيقةالملخص : يركز الفيلم على دور الأقليات في إقامة التنوع الثقافي الشعبي بتونس، وذلك من خلال تقصي أصول عائلة من الموسيقيين الذين يحيون حفلات الأعراس بجزيرة جربة.// سيدي بوهلال، إخراج رضا بن حليمة، 2013، تونس، 22 دقيقةالملخص : يسلط الشريط الضوء على زاوية سيدي بوهلال، الواقعة بمنطقة الجريد حذو زاوية سيدي بن عباس، ويهدف إلى الحفاظ على التراث المادي واللامادي للجهة.السبت 30 أفريل 2022الساعة الثالثة بعد الزوال : "عبيد غبنتن"، إخراج رمزي البجاوي، 2012، تونس، 70 دقيقة.الملخص : تتميز عروض فرقة "عبيد غبنتن" بالطابع الإفريقي وتسجل حضورها في أغلب التظاهرات الثقافية والمهرجانات الشعبية داخل البلاد. وتستمد اسمها من قبيلة "غبنتن" التي تقطن في منطقة "القُصبة" التابعة لمدينة سيدي مخلوف في ولاية مدنين.