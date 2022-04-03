معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية بالجنوب وانخفاض للرؤية بسبب الدواوير الرملية


Publié le Dimanche 03 Avril 2022 - 11:01قراءة: 0 د, 28 ث
      
حذر المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة له صباح الأحد، من هبوب رياح قوية اليوم بالجنوب "تكون مثيرة للدواوير الرملية التي تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية هناك".

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وأفاد بأن سرعة الرياح ستكون قوية قرب السواحل وبأن النشرات التحذيرية الخاصة بالملاحة والصيد البحري سارية المفعول والبحر شديد الاضطراب.

كما أشار إلى "انخفاض طفيف" مرتقب في درجات الحرارة بالشمال والوسط، حيث تتراوح القصوى هناك بين 12 و 18 درجة، وتكون بين 20 و27 درجة بالجنوب وتصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب.
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وستتواصل، وفق ذات المصدر، الأجواء المغيمة جزئيا بأغلب الجهات فمحليا طقس كثيف السحب بالشمال والوسط.

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