سعيّد : مقاومة المضاربة يجب أن تستهدف كبار المحتكرين في المقام الأول


Publié le Samedi 02 Avril 2022 - 16:18قراءة: 0 د, 45 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم السبت 2 أفريل 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، والسيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

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ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, تناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس وضرورة توفير كل ما يحتاجه المواطن في هذا الشهر الفضيل، فضلا عن تطبيق القانون على المضاربين الذين يسعون من خلال احتكارهم لعدد من المواد لا فقط لتحقيق ربح تجاري غير مشروع ولكن أيضا لأغراض صارت معلومة من قبل الجميع.

وشدد رئيس الجمهورية على أن مقاومة المضاربة يجب أن تستهدف كبار المحتكرين في المقام الأول لا أن تتم المراقبة كما يحصل بين الحين والآخر على صغار التجار دون المساس بمن يسعى إلى تجويع التونسيين.
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وتطرق اللقاء أيضا إلى علاقات تونس السياسية والاقتصادية مع عدد من الدول والمنظمات، فضلا عن استعراض التحضيرات الجارية بالتنسيق مع الجانب الياباني لاحتضان بلادنا للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بإفريقيا "تيكاد 8".



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