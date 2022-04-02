راضي الجعايدي: الترجي الرياضي جاهز لمباراة شباب بلوزداد... وعازمون على انهاء دور المجموعات في الصدارة

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أكد راضي الجعايدي مدرب الترجي الرياضي التونسي جاهزية فريقه، للقاء شباب بلوزداد الجزائري، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في مسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية.وأوضح، خلال ندوة صحفية جرت مساء يوم الجمعة بقاعة الندوات بملعب حمادي العقربي برادس، أنّ الترجي الرياضي التونسي عازم على كسب النقاط الثلاث وانهاء دور المجموعات منفردا بالمركز الأول.وبيّن أنّ اللقاء يكتسي أهمية لكلا الفريقين وسيكون حماسيا الى أبعد الحدود، مشيرا في هذا الصدد الى أنّ جميع اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع المنتخب التونسي في المواجهة الفاصلة أمام المنتخب المالي لحساب التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم سيسجلون حضورهم في المباراة.وأفاد أنّ لاعبي الترجي الرياضي التونسي خبروا جيدّا الفريق المنافس، قائلا في ذلك انّ شباب بلوزداد فريق محترم و يمتلك لاعبين من أعلى مستوى.وكشف أنّ جميع اللاعبين يعون جيدا بأهمية انهاء دور المجموعات في المركز الأول، معتبرا أنّ ذلك من شأنه يمد الفريق بدافع معنوي ويزيد من فرص الوصول الى الأدوار المتقدمة و الذهاب بعيدا في المسابقة.واشار لاعب الترجي التونسي محمد علي بن رمضان من جهته الى أنّ المباراة لن تكون بالسهلة في ظل غياب جمهور الأحمر و الأصفر بسبب عقوبة مسلطة من لجنة الانضباط الاتحاد الافريقي لكرة القدم.ومن جهته أوضح ماركوس باكيتا مدرب شباب بلوزداد أنّ اللقاء سيكون فرصة لتجربة بعض اللاعبين واراحة الركائز الأساسية للفريق بعد ضمان الترشح للدور ربع النهائي منذ الجولة الخامسة.ولاحظ أنّ حظوظ فريقه في الفوز بالمباراة متساوية مع الترجي الرياضي التونسي، لافتا النظر الى أنّ جميع الفرق التي ضمنت التأهل للدور ربع النهائي لها نفس المستوى رغم اختلاف النتائج بينها.وقال اللاعب الجزائري كريم عريبي أنّ زملاءه حريصون كل الحرص على تحقيق الانتصار و العودة الى الجزائر بنتيجة ايجابية.واضاف أنّ الفوز وحده سجعلهم ينهون دور المجموعات في الصدارة، مشدّدا على أنّ فريق شباب بلوزداد هو الآخر يطمح الى الوصول الى أدوار متقدمة والمراهنة على كأس رابطة الأبطال الافريقية.وتدور المباراة بين الترجي التونسي و شباب بلوزداد اليوم السبت بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا بطاقم تحكيم موريتاني بقيادة عبد العزيز بوه كحكم أول.وكان اللقاء الذهاب بين الترجي الرياضي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري، ، قد انتهى بالتعادل بنتجية 1 - 1.